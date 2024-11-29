ФИФА не допустила сборную России до жеребьевки ЧМ-2026

Дата публикации: 29-11-2024

Шансы сборной России на участие в ЧМ-2026 заметно сократились. В жеребьевку, запланированную на 13-е декабря, подопечных Валерия Карпина не включили.



Список команд для отбора к ЧМ-2026 ранее разместила ФИФА. В числе участников России не оказалось. Сам турнир состоится в марте-ноябре будущего года. На ЧМ-2026 выйдут 16 сборных, представляющих Европу.



Подобный исход не стал неожиданным. Ранее Александер Чеферин, возглавляющий УЕФА, отметил, что отстранение российских команд продлится до завершения военного конфликта на Украине.



Вместе с тем Максим Митрофанов, занимающий должность секретаря РФС, сообщил, что шансы на участие в отборочном турнире у России еще есть, несмотря на отсутствие в жеребьевке.



«Всегда можно добавить команду в какую-нибудь группу», - подчеркнул Митрофанов.