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ФИФА не допустила сборную России до жеребьевки ЧМ-2026

Дата публикации: 29-11-2024

Шансы сборной России на участие в ЧМ-2026 заметно сократились. В жеребьевку, запланированную на 13-е декабря, подопечных Валерия Карпина не включили.

Список команд для отбора к ЧМ-2026 ранее разместила ФИФА. В числе участников России не оказалось. Сам турнир состоится в марте-ноябре будущего года. На ЧМ-2026 выйдут 16 сборных, представляющих Европу.

Подобный исход не стал неожиданным. Ранее Александер Чеферин, возглавляющий УЕФА, отметил, что отстранение российских команд продлится до завершения военного конфликта на Украине.

Вместе с тем Максим Митрофанов, занимающий должность секретаря РФС, сообщил, что шансы на участие в отборочном турнире у России еще есть, несмотря на отсутствие в жеребьевке.

«Всегда можно добавить команду в какую-нибудь группу», - подчеркнул Митрофанов.

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