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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк принял решение по будущему

Дата публикации: 29-11-2024

По данным ресурса «Anfield Watch», «Ливерпуль» сохранит Вирджила ван Дейка. Нидерландец принял решение относительно своего будущего. Он готов пролонгировать сотрудничество с «мерсисайдцами» и быть капитаном команды.

Отныне представители защитника сообщают потенциальным претендентам на него о невозможности оформления перехода. О продлении контракта с 33-летним нидерландцем в «Ливерпуле» должны объявить в ближайшее время.

За «красных» ван Дейк выступает с 2018 года. Действующее соглашение с футболистом истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне на счету центрбека 17 встреч во всех турнирах (2 забитых мяча, 1 ассист).

Transfermarkt.de оценивает ван Дейка в € 30 млн.

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