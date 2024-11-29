Капитан «Ливерпуля» ван Дейк принял решение по будущему

Дата публикации: 29-11-2024

По данным ресурса «Anfield Watch», «Ливерпуль» сохранит Вирджила ван Дейка. Нидерландец принял решение относительно своего будущего. Он готов пролонгировать сотрудничество с «мерсисайдцами» и быть капитаном команды.



Отныне представители защитника сообщают потенциальным претендентам на него о невозможности оформления перехода. О продлении контракта с 33-летним нидерландцем в «Ливерпуле» должны объявить в ближайшее время.



За «красных» ван Дейк выступает с 2018 года. Действующее соглашение с футболистом истекает ближайшим летом.



В текущем сезоне на счету центрбека 17 встреч во всех турнирах (2 забитых мяча, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает ван Дейка в € 30 млн.