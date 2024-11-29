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Зидан может возглавить европейский суперклуб

Дата публикации: 29-11-2024

Неудачные результаты «ПСЖ» в Лиге чемпионов могут заставить руководство клуба отказаться от сотрудничества с Луисом Энрике, возглавляющим парижан.

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации издание «Fichajes», пишет, что в качестве потенциального сменщика испанца рассматривается Зинедин Зидан. Если «Пари Сен-Жермен» не удастся пробиться в плей-офф турнира, то в клубе будут готовы попрощаться с Энрике. После поражения от «Баварии» парижская команда опустилась на 25-ю позицию в общей таблице турнира. По итогам 5 туров у подопечных Энрике всего 4 очка.

Зидан остается вне тренерской деятельности на протяжении 3,5 лет. Вместе с тем ранее специалист отметил, что готов вернуться к работе и возглавить какой-нибудь клуб.

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