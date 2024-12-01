Еще один суперклуб включился в гонку за Салахом

Дата публикации: 01-12-2024

«Transfer News Live» со ссылкой на «Fichajes» пишет, что число претендентов на Мохамеда Салаха увеличилось. Заполучить египтянина, трудовой договор которого с «Ливерпулем» истекает ближайшим летом, хочет «Интер».



Ради подписания 32-летнего вингера миланцы готовы заметно урезать зарплатную ведомость, отпустив Хоакина Корреа, Марко Арнаутовича и Мехди Тареми.



Будущее Салаха в «Ливерпуле» остается под вопросом. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества. Сам футболист ранее сообщил, что, вероятно, уйдет из клуба по окончании сезона, поскольку у него нет предложений по продлению контракта.



«Мерсисайдцы» готовы переподписать соглашение с Салахом, но, учитывая его возраст, не хотят давать вингеру длительный контракт. Египтянин же настроен заключить сделку с «Ливерпулем» на 3 года.