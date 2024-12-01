За Доннаруммой следят четыре суперклуба

Дата публикации: 01-12-2024

Доннарумма интересен нескольким грандам из европейских лиг, информирует ресурс «La Gazzetta dello Sport». Голкипер «ПСЖ» привлек внимание «Ливерпуля», «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».



Ранее СМИ писали, что итальянца не устраивает ситуация в парижской команде. В двух последних играх Доннарумма остался на скамейке запасных, а место в воротах «красно-синих» занял Матвей Сафонов.



Состав «Пари Сен-Жермен» итальянец пополнил в июле 2021 года, перебравшись во французскую команду в статусе свободного агента. В сезоне-24/25 Джанлуиджи был задействован в 11 встречах (2 «сухих» матча).



Трудовые отношения голкипера с «ПСЖ» в силе до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего итальянца в 40 миллионов евро.