«Барселона» следит за одной из звезд Бундеслиги

Дата публикации: 02-12-2024

Скауты «Барселоны» побывали на игре Лиги Европы с участием «Айнтрахта» и «Мидтьюлланна», закончившейся победой немецкой команды. Их целью был Омар Мармуш из франкфуртского клуба, пишет «Tipsbladet». Примечательно, что именно египтянин стал автором победного для «Айнтрахта» мяча.



Жоан Лапорта, являющийся президентом «сине-гранатовых», считает, что команде необходим новый бомбардир, который смог бы заменить возрастного Роберта Левандовски. В числе потенциальных новичков каталонцев значится и 25-летний Мармуш.



В текущем сезоне центрфорвард выходил на поле в 18 встречах в составе «Айнтрахта», отметившись в них 15 забитыми мячами и 11 ассистами.



Трудовой договор Мармуша с немецкой командой истекает в 2027 году. «Трансфермаркт» оценивает египтянина в 40 000 000 евро.