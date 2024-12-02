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«Ливерпуль» поборется с «МЮ» за покупку защитника сборной Венгрии

Дата публикации: 02-12-2024

По информации ресурса «Caught Offside», Милошем Керкезом из «Борнмута» интересуются сразу 2 английских гранда.

Заполучить крайнего защитника хочет «Ливерпуль». Другим претендентом на него является «Ман Юнайтед», которому под схему Рубена Аморима необходим именно такой игрок, как Керкез. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн фунтов (порядка 48 млн евро).

Состав «Борнмута» венгр пополнил летом 2023 года, перебравшись из «АЗ Алкмар». За его переход англичане заплатили 17,87 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Керкез провел за «Борнмут» 13 встреч (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).

Контракт 21-летнего фулбека с «вишнями» актуален до середины 2028 года. Рыночный ценник на венгра равняется € 20 млн (источник – Transfermarkt.de).

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