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Салах может стать одноклубником Месси и Суареса

Дата публикации: 02-12-2024

«Caught Offside» информирует, что к Мохамеду Салаху есть интерес со стороны «Интер Майами». Команда из МЛС готова предложить египтянину солидный контракт, если он согласится переехать в США после завершения трудового договора с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего форварда заинтересованы саудовские команды, французский «ПСЖ» и итальянский «Интер».

Если переход состоится, то в «Интер Майами» Салах будет выступать вместе с бывшими футболистами «Барселоны» Альбой, Месси, Бускетсом и Суаресом.

Соглашение Салаха с «мерсисайдцами» действует до ближайшего лета. Стороны пока не договорились о его пролонгации. В этом сезоне в активе египтянина 20 матчей с 13 забитыми голами и 10 ассистами.

Сайт Transfermarkt.de оценивает лидера «красных» в 55 млн евро.

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