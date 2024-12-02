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«Реал» не намерен увольнять Анчелотти, Перес продолжает доверять тренеру

Дата публикации: 02-12-2024

«Marca» утверждает, что в «Реале» не рассматривают вариант с отставкой Анчелотти. Ранее ряд источников сообщили о возможном увольнении итальянца.

Также в стане испанского гранда опровергают информацию о наличии договоренности с Алонсо, возглавляющим «Байер», и о замене Анчелотти на Солари, занимающего пост директора «галактикос». Сообщается, что Флорентино Перес все верит в итальянского наставника и поддерживает с ним контакт.

В текущей кампании «Реал» не показывает той игры, которую ждут от клуба. В Лиге чемпионов «сливочные» с 6 набранными очками по итогам 5 туров находятся лишь на 24-й позиции. В Ла Лиге подопечные Анчелотти идут вторыми, уступая «Барселоне» 1 очко.

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