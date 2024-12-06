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В «ПСЖ» приняли решение по будущему Луиса Энрике

Дата публикации: 06-12-2024

Согласно информации, опубликованной в социальной сети журналистом Лоиком Танзи, в «ПСЖ» не рассматривают вариант с отставкой Луиса Энрике, несмотря на неудачи парижской команды в Лиге чемпионов.

В руководстве клуба не хотят повторять ошибок прошлых лет, потому не планируют досрочно разрывать трудовой договор с испанцем. В «ПСЖ» доверяют специалисту и готовы в январе подписать новых игроков под его запросы.

С «красно-синими» Энрике работает с лета 2023 года. В текущем сезоне его подопечные уверенно лидируют во французской Лиге 1. После 13 туров у команды 33 набранных очка.

В Лиге чемпионов дела у парижан обстоят не так хорошо. По итогам 5 туров «Пари Сен-Жермен» набрал 4 очка и расположился на 27-й позиции в общей таблице турнира.

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