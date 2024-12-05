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«Барселона» хочет продать де Йонга

Дата публикации: 05-12-2024

В «Барселоне» приняли решение по будущему Френки де Йонга.

«CatalunyaRadio» утверждает, что руководство каталонцев рассчитывает избавиться от нидерландца этой зимой. На его продаже «сине-гранатовые» планируют заработать 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что де Йонг может переехать в АПЛ. Следует отметить, что расставание с полузащитником позволит испанскому гранду заметно разгрузить платежную ведомость, поскольку зарплата футболиста одна из самых высоких в клубе.

К «Барселоне» Френки примкнул в 2019 году. Его переход обошелся «блаугранас» в 86 000 000 евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 встречах (без результативных действий).

Соглашение с де Йонгом действует до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 27-летнего хавбека в 60 млн евро.

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