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Неймар останется в «Аль-Хиляле» до конца сезона

Дата публикации: 05-12-2024

Неймару придется отработать контракт с «Аль-Хилялем» до конца. Бразилец попадет в заявку саудовской команды на вторую половину сезона. Информацию разместило издание «Marca».

В «Аль-Хиляле» крайний нападающий получит слот, ранее закрепленный за Калиду Кулибали. Последнего клуб попытается продать или разорвет с ним трудовые отношения, поскольку защитник не показывает игры, которой от него ожидали.

Вероятность пролонгации договора с Неймарой крайне мала, поэтому ближайшим летом он, скорее всего, покинет стан «бело-синих» в ранге свободного агента.

В текущем сезоне на счету бразильца всего 2 игры в футболке «Аль-Хиляля», в которых он не сумел отличиться результативными действиями. В настоящий момент вингер вновь находится в лазарете команды, продолжая восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия.

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