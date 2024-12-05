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«Монако» заинтересован в покупке Файзуллаева

Дата публикации: 05-12-2024

«РБ Спорт» информирует, что ЦСКА может лишиться Аббосбека Файзуллаева. К хавбеку «армейцев» есть интерес со стороны «Монако». На трансфер футболиста «монегаски» готовы потратить 15 млн евро. Вместе с тем в московском клубе не планируют отпускать представителя сборной Узбекистана этой зимой.

ЦСКА выкупил права на Файзуллаева летом прошлого года у «Пахтакора», заплатив за него 0,5 млн евро. Атакующий полузащитник стал одним из открытий прошлого сезона. С момента перехода он отличился 7 раз и отдал 19 голевых передач в 45 встречах за «армейцев».

Действующий контракт с Файзуллаевым рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость Аббоса – 6 млн евро (Transfermarkt.de).

В октябре 21-летнего Файзуллаева признали лучшим молодым игроком Азии по итогам года.

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