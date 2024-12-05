01:02 ()
Свернуть список

Хави Симонс понадобился английским грандам

Дата публикации: 05-12-2024

«DeadlineDayLive» пишет, что в услугах Хави Симонса заинтересованы несколько английских грандов. К нидерландцу есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

Симонс начинал заниматься футболом в академии «Барселоны», но еще в юном возрасте перебрался в систему «ПСЖ». В текущем сезоне он выступает в составе «Лейпцига» в рамках арендного соглашения. При этом правами на 21-летнего полузащитника владеют парижане.

В сезоне 2024/2025 на счету Хави 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 11 встречах за «быков». Срок его аренды истекает ближайшим летом.

Трудовой договор Симонса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Рыночный ценник на атакующего хавбека составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close