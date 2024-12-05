Хави Симонс понадобился английским грандам

Дата публикации: 05-12-2024

«DeadlineDayLive» пишет, что в услугах Хави Симонса заинтересованы несколько английских грандов. К нидерландцу есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».



Симонс начинал заниматься футболом в академии «Барселоны», но еще в юном возрасте перебрался в систему «ПСЖ». В текущем сезоне он выступает в составе «Лейпцига» в рамках арендного соглашения. При этом правами на 21-летнего полузащитника владеют парижане.



В сезоне 2024/2025 на счету Хави 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 11 встречах за «быков». Срок его аренды истекает ближайшим летом.



Трудовой договор Симонса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Рыночный ценник на атакующего хавбека составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).