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«Зенит» следит за победителем Кубка Либертадорес в составе «Ботафого»

Дата публикации: 05-12-2024

В аккаунте Экрема Конура в социальной сети «Х» появилась информация об интересе «Зенита» к Луису Энрике, представляющему «Ботафого».

Петербуржцы не являются единственными претендентами на правого вингера. Он также привлек внимание «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Монако», «Интера» и «Эвертона». Сумма трансфера может составить порядка 25-30 млн евро.

Энрике обучался футболу в системе «Флуминенсе». У бразильца есть опыт выступления в Европе. В 2022-2024 годах он защищал цвета «Бетиса», после чего вернулся на родину. Луис подписал контракт с «Ботафого», с которым стал победителем Кубка Либертадорес, отметившись в финале забитым мячом.

Соглашение Энрике с «одинокой звездой» истекает в декабре 2028 года. Transfermarkt.de оценивает 23-летнего вингера в 16 000 000 евро.

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