Источник: «Интернасьонал» заинтересован в трансфере Роши из ЦСКА

Дата публикации: 08-12-2024

ЦСКА может расстаться с Виллианом Рошей, пишет издание «Vozes do Gigante». К защитнику есть интерес со стороны «Интернасьонала». В московской команде хотят получить за Рошу около 4 млн евро.



Состав «армейцев» бразилец пополнил в 2022 году, перейдя из португальского «Портимоненсе». Сумма сделки составила 2 000 000 евро.



В сезоне 2024/2025 Виллиан выходил на поле в составе ЦСКА в 18 встречах и отметился в них 3 результативными передачами. Трудовые отношения 29-летнего центрбека с московским клубом действуют до середины 2027 года. В контракте с футболистом есть опция пролонгации еще на 1 сезон.



Ориентировочный ценник на Рошу составляет 6 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).