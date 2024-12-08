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Горецка принял решение по будущему

Дата публикации: 08-12-2024

Леон Горецка продолжит выступать за «Баварию». Согласно информации, размещенной в соцсети Флорианом Плеттенбергом, 29-летний футболист принял решение доиграть сезон в составе мюнхенской команды. Полузащитник готов выкладываться по максимуму в играх за «Баварию», а Венсан Компани, возглавляющий клуб, высоко ценит его.

Интерес к Горецке проявляли «Тоттенхэм», «МЮ» и «Наполи». Тем не менее немец решил не менять команду зимой.

Текущее соглашение 29-летнего хавбека с «Баварией» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Леон принял участие в 14 встречах за «красных» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).

Рыночный ценник на Горецку составляет 22 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

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