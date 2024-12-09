«Лейпциг» рассматривает тен Хага и Поттера на должность нового тренера команды

Дата публикации: 09-12-2024

У «Лейпцига» есть несколько кандидатов на замену Марко Розе. «The Sun» пишет, что «быки» рассматривают вариант с приглашением Эрика тен Хага, недавно покинувшего «МЮ», и Грэма Поттера, последним клубом которого был «Челси».



Сообщается, что руководство «РБ Лейпциг» готово расстаться с Розе, если результаты клуба не улучшатся. Специалист тренирует команду с сентября 2022 года. По итогам 13 туров подопечные Розе с 24 набранными очками располагаются на 4-й позиции в таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 9 очков.



В ЛЧ «красно-белые» в 5 турах не набрали ни одного очка. Клуб находится на 34-й позиции в общей таблице турнира.



Среди претендентов на Поттера также значатся «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».