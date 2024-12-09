23:47 ()
Свернуть список

Стало известно, при каком условии Фонсека будет уволен из «Милана»

Дата публикации: 09-12-2024

Издание «La Gazzetta dello Sport» рассказало, в каком случае Паулу Фонсеку могут уволить из «Милана». «Россонери» с большой долей вероятности откажутся от услуг специалиста, если клубу не удастся занять место, позволяющее выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Именно квалификация в данный турнир является минимальной целью, которую должен достичь португальский наставник.

У Фонсеки большой кредит доверия со стороны руководства «Милана». Так, боссы «россонери» разделяют претензии специалиста в отношении судейства, высказанные им после проигранной встречи с «Аталантой» (1:2).

«Милан» после 14 туров имеет в своем активе 22 набранных очка и располагается на 7-й строчке в Серии А. Лидирует в таблице турнира «Аталанта», набравшая в 15 турах 34 очка.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close