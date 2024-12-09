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«Ливерпуль» и Салах достигли компромисса относительно нового контракта игрока

Дата публикации: 09-12-2024

«Ливерпуль» близок к согласованию нового трудового договора с Мохамедом Салахом, пишет «Mirror». Стороны могут пролонгировать сотрудничество еще на 2 года.

Представители форварда требовали от «мерсисайдцев» контракт на 3 года. В «Ливерпуле» были против длительного соглашения с возрастным игроком. Клуб хотел продлить с Мохамедом контракт на 1 сезон. По итогам переговоров стороны сошлись на том, что новый контракт будет действовать 2 года.

Финансовая сторона сделки не была проблемой при согласовании пролонгации сотрудничества. В «Ливерпуле» Салах еженедельно зарабатывает 0,4 млн фунтов, являясь одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды.

Текущий контракт с 32-летним египтянином истекает ближайшим летом.

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