«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью на январское окно

Дата публикации: 09-12-2024

«Football Italia», указывая в качестве источника информации «La Gazzetta dello Sport», пишет, что в январе «Ювентус» хочет выкупить права на Давида Ганцко. Футболист «Фейеноорда» является приоритетной целью туринцев.



В «Юве» уверены, что Ганцко сможет заменить Бремера, выбывшего из строя на длительное время из-за травмы. Согласовать трансфер с «Фейеноордом» будет не так просто. «Бьянконери» рассчитывают договориться с нидерландской командой, передав им права на Факундо Гонсалеса. Уругваец, принадлежащий туринцам, находится в «Фейеноорде» в аренде.



Трудовой договор Ганцко с клубом из Роттердама в силе до 2028 года. В этом сезоне в активе защитника 21 игра во всех соревнованиях (2 гола, 3 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро.