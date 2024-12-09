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«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью на январское окно

Дата публикации: 09-12-2024

«Football Italia», указывая в качестве источника информации «La Gazzetta dello Sport», пишет, что в январе «Ювентус» хочет выкупить права на Давида Ганцко. Футболист «Фейеноорда» является приоритетной целью туринцев.

В «Юве» уверены, что Ганцко сможет заменить Бремера, выбывшего из строя на длительное время из-за травмы. Согласовать трансфер с «Фейеноордом» будет не так просто. «Бьянконери» рассчитывают договориться с нидерландской командой, передав им права на Факундо Гонсалеса. Уругваец, принадлежащий туринцам, находится в «Фейеноорде» в аренде.

Трудовой договор Ганцко с клубом из Роттердама в силе до 2028 года. В этом сезоне в активе защитника 21 игра во всех соревнованиях (2 гола, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро.

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