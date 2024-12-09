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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются игроком дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 09-12-2024

«Caught Offside» утверждает, что к Феликсу Нмече есть интерес со стороны «Ньюкасла» и «Ман Юнайтед». Клубы АПЛ рассчитывают оформить трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» за сумму в 40-45 млн евро.

«Сороки» и «манкунианцы» намерены направить свои предложения по сделке уже в январе.

Нмеча воспитывался в академии «Манчестер Сити», но в составе «горожан» закрепиться не смог. Дортмундцы выкупили его контракт у «Вольфсбурга» в 2023 году за € 30 млн.

В минувшем сезоне полузащитник помог «Боруссии» выйти в финал ЛЧ, где его команда оказалась слабее «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Феликса 19 встреч за «шмелей» (3 гола, 2 результативных паса). Его соглашение с «Боруссией» истекает в 2028 году. «Трансфермаркт» оценивает Нмечу в 20 млн евро.

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