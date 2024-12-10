В «Севилье» ответили на слухи об интересе к Тикнизяну

Дата публикации: 10-12-2024

Альваро Рамирес, занимающий должность директора по коммуникациям в «Севилье», ответил на вопросы об интересе испанской команды к Наиру Тикнизяну.



«В настоящее время данный футболист клубу не интересен», - публикует слова Рамиреса журналист Владислав Шапиро, представляющий издание «Sport24».



Информацию об интересе к Тикнизяну со стороны «Севильи» ранее опубликовало издание «СЭ». Сообщалось, что испанцы, несмотря на неудачу в переговорах по аренде хавбека, состоявшихся минувшей весной, продолжают следить за ним.



Права на Тикнизяна принадлежат «Локомотиву», с которым игрок сборной Армении связан контрактом до июня 2026 года. В этом сезоне на счету Наира 23 матча за «железнодорожников» (2 гола, 3 ассиста).



Рыночный ценник на 25-летнего полузащитника равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»).