В «Севилье» ответили на слухи об интересе к Тикнизяну
Альваро Рамирес, занимающий должность директора по коммуникациям в «Севилье», ответил на вопросы об интересе испанской команды к Наиру Тикнизяну.
«В настоящее время данный футболист клубу не интересен», - публикует слова Рамиреса журналист Владислав Шапиро, представляющий издание «Sport24».
Информацию об интересе к Тикнизяну со стороны «Севильи» ранее опубликовало издание «СЭ». Сообщалось, что испанцы, несмотря на неудачу в переговорах по аренде хавбека, состоявшихся минувшей весной, продолжают следить за ним.
Права на Тикнизяна принадлежат «Локомотиву», с которым игрок сборной Армении связан контрактом до июня 2026 года. В этом сезоне на счету Наира 23 матча за «железнодорожников» (2 гола, 3 ассиста).
Рыночный ценник на 25-летнего полузащитника равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»).