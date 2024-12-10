Мбаппе заявил о стремлении получить «Золотой мяч»

Дата публикации: 10-12-2024

Килиан Мбаппе сообщил, что хочет стать обладателем «Золотого мяча».



«У меня много побед. Что мне осталось выиграть? Лигу чемпионов. Я перешел в лучшую команду для этого. Остается Чемпионат Европы. Возможно, однажды удастся выступить и на Олимпиаде. Важны и индивидуальные трофеи. Естественно, в моей коллекции не хватает «Золотого мяча». Я понимаю, что следует делать, чтобы получить его. Если я приложу все усилия, то мне удастся завоевать его», - заявил француз в интервью «Canal+».



В 21 встрече за «Реал» центрфорвард забил 11 мячей и отдал 2 голевых паса.



Трудовые отношения 25-летнего футболиста со «сливочными» действуют до середины 2029 года. Рыночный ценник на Мбаппе составляет 180 млн евро (Transfermarkt.de).