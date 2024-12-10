«Арсенал» нашел нового форварда в АПЛ

Дата публикации: 10-12-2024

Следующим клубом Жоао Педру из «Брайтона» может стать «Арсенал». Ресурс «Todofichajes» информирует, что «пушкари» проявляют предметный интерес к бразильцу. Лондонцы планируют подписать игрока в центр нападения и рассматривают Педру на данную позицию.



«Брайтон» выкупил права на бомбардира у «Уотфорда» за 34,2 млн евро в 2023 году. С «чайками» бразилец заключил трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.



В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста 9 встреч в составе «Брайтона» (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на форварда составляет 50 000 000 евро (данные с портала «Трансфермаркт»).