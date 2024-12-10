23:37 ()
Свернуть список

«Арсенал» нашел нового форварда в АПЛ

Дата публикации: 10-12-2024

Следующим клубом Жоао Педру из «Брайтона» может стать «Арсенал». Ресурс «Todofichajes» информирует, что «пушкари» проявляют предметный интерес к бразильцу. Лондонцы планируют подписать игрока в центр нападения и рассматривают Педру на данную позицию.

«Брайтон» выкупил права на бомбардира у «Уотфорда» за 34,2 млн евро в 2023 году. С «чайками» бразилец заключил трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста 9 встреч в составе «Брайтона» (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на форварда составляет 50 000 000 евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close