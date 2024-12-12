Стало известно, где хочет продолжить карьеру Погба

Дата публикации: 12-12-2024

«RMC Sport» информирует, что Поль Погба определился с будущим местом работы. Хавбек намерен стать игроком «Марселя» и рассчитывает заключить соглашение с клубом в кратчайшие сроки, чтобы в марте следующего года после завершения периода дисквалификации вернуться в большой футбол.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» досрочно расторг соглашение с Погба.



Француз получил дисквалификацию за использование допинга. Изначально Погба отстранили от футбола на 4 года. Однако впоследствии решением Спортивного арбитражного суда срок дисквалификации был сокращен до 1,5 лет.



Возобновить тренировки 31-летний полузащитник сможет уже с начала 2025 года. Однако выйти на поле в официальных играх ему разрешено не раньше марта.