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Доннарумма покинет «ПСЖ» на радость Сафонову

Дата публикации: 12-12-2024

Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ», сообщает «TodoFichajes».

Ситуация в парижской команде не нравится голкиперу, потому по завершении сезона он намерен сменить обстановку. Приоритетом для вратаря являются итальянский или испанский чемпионаты. При этом первым вариантом в списке Доннаруммы идет «Ювентус». Среди возможных претендентов на итальянца также значатся «Барселона» и «Атлетико».

Трудовые отношения Доннаруммы с «Пари Сен-Жермен» истекают в 2026 году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 14 встреч (4 матча без пропущенных мячей).

Рыночный ценник на итальянца равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

Следует отметить, что в «ПСЖ» Доннарумма является прямым конкурентом россиянина Матвея Сафонова.

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