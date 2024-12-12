Доннарумма покинет «ПСЖ» на радость Сафонову

Дата публикации: 12-12-2024

Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ», сообщает «TodoFichajes».



Ситуация в парижской команде не нравится голкиперу, потому по завершении сезона он намерен сменить обстановку. Приоритетом для вратаря являются итальянский или испанский чемпионаты. При этом первым вариантом в списке Доннаруммы идет «Ювентус». Среди возможных претендентов на итальянца также значатся «Барселона» и «Атлетико».



Трудовые отношения Доннаруммы с «Пари Сен-Жермен» истекают в 2026 году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 14 встреч (4 матча без пропущенных мячей).



Рыночный ценник на итальянца равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).



Следует отметить, что в «ПСЖ» Доннарумма является прямым конкурентом россиянина Матвея Сафонова.