Кварацхелия получил травму связок правого колена

Дата публикации: 12-12-2024

Встреча 15-го тура Серии А для Хвичи Кварацхелии оказалась неудачной. Его команда уступила «Лацио» со счетом 0:1 и упустила лидерство в чемпионате. Сам вингер получил повреждение и теперь не сможет появиться на поле в этом году, сообщили в пресс-службе неаполитанцев.



По результатам обследования выявлено, что у Хвичи травма связки на правом колене. Само повреждение оказалось несерьезным. Вместе с тем вновь сыграть за «Наполи» вингер сможет не раньше, чем через месяц.



С «адзурри» Кварацхелия связан трудовым договором со сроком действия до лета 2027 года. В сезоне 2024/2025 на счету грузина 17 матчей, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами.



Трансферная стоимость Хвичи – 80 млн евро («Трансфермаркт»).