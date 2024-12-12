Два итальянских топ-клуба заинтересованы в защитнике «Барселоны»

Дата публикации: 12-12-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» журналистом Экремом Конуром, к Андреасу Кристенсену есть интерес со стороны «Интера» и «Ювентуса».



Контрактом датчанина владеет «Барселона». Ранее ряд источников сообщили, что каталонцы могут выставить защитника на трансфер уже в январе, поскольку в клубе на него больше не рассчитывают.



Состав «сине-гранатовых» Кристенсен пополнил в 2022 году в ранге свободного агента. Его договор с «Барсой» действует до середины 2026 года.



В нынешнем сезоне Андреас еще не выходил на поле в футболке каталонской команды. Центрдеф продолжает восстанавливаться после травмы.



Ориентировочный ценник на 28-летнего датчанина составляет 30 000 000 евро (Transfermarkt.de).