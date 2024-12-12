«Ливерпуль» выбрал нового форварда с ценником в 50 млн евро

Дата публикации: 12-12-2024

«Ливерпуль» нацелился на Жоао Педро, права на которого принадлежат «Брайтону». Информацией поделился ресурс «UOL».



«Мерсисайдцы» планируют оформить трансфер форварда ближайшим летом. Однако переговорный процесс «Ливерпуль» может начать в январе, не дожидаясь окончания сезона.



Цвета «Брайтона» бразилец защищает с 2023 года. До этого он выступал в составе «Уотфорда». В текущем сезоне в активе 23-летнего нападающего 9 встреч в АПЛ (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Срок действия контракта Жоао Педро с «чайками» ограничен июнем 2028 года. Рыночный ценник на нападающего составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).