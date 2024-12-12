23:36 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» выбрал нового форварда с ценником в 50 млн евро

Дата публикации: 12-12-2024

«Ливерпуль» нацелился на Жоао Педро, права на которого принадлежат «Брайтону». Информацией поделился ресурс «UOL».

«Мерсисайдцы» планируют оформить трансфер форварда ближайшим летом. Однако переговорный процесс «Ливерпуль» может начать в январе, не дожидаясь окончания сезона.

Цвета «Брайтона» бразилец защищает с 2023 года. До этого он выступал в составе «Уотфорда». В текущем сезоне в активе 23-летнего нападающего 9 встреч в АПЛ (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Срок действия контракта Жоао Педро с «чайками» ограничен июнем 2028 года. Рыночный ценник на нападающего составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close