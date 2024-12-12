Президент «Реала» готов пойти на громкий обмен звездами с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-12-2024

«El Gol Digital» утверждает, что Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», хочет заполучить Эрлинга Холанда из «Ман Сити». Ради трансфера норвежца он готов расстаться с Родриго. Заинтересованность «горожан» в бразильце представляется Пересу отличной возможностью, чтобы совершить обмен.



Вместе с тем Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский гранд, против такой сделки. Он не готов отдать Холанда в обмен на Родриго. Испанец хочет иметь в своем распоряжении обоих игроков.



Родриго связан контрактом с «Реалом» до 2028 года. В этом сезоне на его счету 3 гола и 2 ассиста в 18 встречах. Transfermarkt.de оценивает вингера в 110 млн евро.



Контракт Холанда с «Сити» истекает в 2027 году. В сезоне 2024/2025 норвежец в 21 встрече за «горожан» отличился 18 раз и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость составляет € 200 млн.