23:37 ()
Свернуть список

Президент «Реала» готов пойти на громкий обмен звездами с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-12-2024

«El Gol Digital» утверждает, что Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», хочет заполучить Эрлинга Холанда из «Ман Сити». Ради трансфера норвежца он готов расстаться с Родриго. Заинтересованность «горожан» в бразильце представляется Пересу отличной возможностью, чтобы совершить обмен.

Вместе с тем Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский гранд, против такой сделки. Он не готов отдать Холанда в обмен на Родриго. Испанец хочет иметь в своем распоряжении обоих игроков.

Родриго связан контрактом с «Реалом» до 2028 года. В этом сезоне на его счету 3 гола и 2 ассиста в 18 встречах. Transfermarkt.de оценивает вингера в 110 млн евро.

Контракт Холанда с «Сити» истекает в 2027 году. В сезоне 2024/2025 норвежец в 21 встрече за «горожан» отличился 18 раз и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость составляет € 200 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close