23:12 ()
Свернуть список

«Реал» может подписать еще одного Беллингема

Дата публикации: 15-12-2024

«TBR Football» пишет, что «Реал» может подписать Джоба Беллингема, принадлежащего «Сандерленду». «Сливочные» проявляют предметный интерес к 19-летнему полузащитнику. Примечательно, что в мадридской команде уже выступает его брат – Джуд.

Другим претендентом на Беллингема-младшего является «Боруссия» из Дортмунда. Следует отметить, что в «Реал» Джуд перебрался как раз из стана «шмелей».

У Джоба английская футбольная школа. Он прошел академию «Бирмингема». Состав «Сандерленда» атакующий хавбек пополнил летом прошлого года. Сумма трансфера составила 1,75 млн евро.

В этом сезоне на счету Джоба 17 встреч (2 забитых мяча, 2 ассиста). Его соглашение с «черными котами» рассчитано до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает перспективного англичанина в 12 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close