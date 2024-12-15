«Реал» может подписать еще одного Беллингема

Дата публикации: 15-12-2024

«TBR Football» пишет, что «Реал» может подписать Джоба Беллингема, принадлежащего «Сандерленду». «Сливочные» проявляют предметный интерес к 19-летнему полузащитнику. Примечательно, что в мадридской команде уже выступает его брат – Джуд.



Другим претендентом на Беллингема-младшего является «Боруссия» из Дортмунда. Следует отметить, что в «Реал» Джуд перебрался как раз из стана «шмелей».



У Джоба английская футбольная школа. Он прошел академию «Бирмингема». Состав «Сандерленда» атакующий хавбек пополнил летом прошлого года. Сумма трансфера составила 1,75 млн евро.



В этом сезоне на счету Джоба 17 встреч (2 забитых мяча, 2 ассиста). Его соглашение с «черными котами» рассчитано до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает перспективного англичанина в 12 млн евро.