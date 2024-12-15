В «Валенсии» рассматривают вариант с увольнением главного тренера Барахи

Дата публикации: 15-12-2024

В «Валенсии» может смениться тренер. В руководстве клуба не исключают варианта с досрочным расторжением контракта с Рубеном Барахой. Об этом пишет издание «Marca», ссылаясь на источники в испанской команде.



Подопечные Барахи крайне неудачно провели первую часть сезона. 13-го декабря «Валенсия» проиграла «Вальядолиду», опустившись на последнюю позицию в таблице Ла Лиги. У клуба 10 очков по итогам 15 туров.



Сообщается, что боссы «летучих мышей» выбирают между двумя вариантами: уволить специалиста без промедления или дать ему шанс исправить ситуацию в двух ближайших играх чемпионата, в которых соперниками подопечных Барахи будут «Эспаньол» и «Алавес».



Окончательное решение примет Питер Лим, являющийся собственником «Валенсии». В случае отставки Барахи клубу придется выплатить ему компенсацию в размере 5 млн евро.