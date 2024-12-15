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«Арсенал» намерен приобрести Влаховича из «Ювентуса» этой зимой

Дата публикации: 15-12-2024

Экрем Конур утверждает, что «Арсенал» нацелился на Душана Влаховича. «Пушкари» хотят усилить нападение и готовы закрыть сделку в январе. На трансфере игрока «Ювентуса» настаивает лично Микель Артета, возглавляющий английскую команду.

В Турин серб перебрался из «Фиорентины» в 2022 году. Его покупка обошлась «бьянконери» в € 83,5 млн.

В текущей кампании в активе Влаховича 18 матчей с 10 голами и 2 ассистами.

Срок действия контракта с 24-летним Душаном ограничен июнем 2026 года. Ориентировочный ценник на форварда составляет 65 000 000 евро (Transfermarkt.de).

За сборную Сербии Влахович провел 32 игры, отметившись в них 13 забитыми мячами.

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