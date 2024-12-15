«Бавария» выбрала замену Нойеру

Дата публикации: 15-12-2024

Ресурс «TodoFichajes» раскрыл планы «Баварии» по усилению вратарской позиции. В мюнхенском клубе осознают, что вскоре клубу понадобится голкипер, способный на длительное время заменить в воротах Мануэля Нойера. Одним из вариантов, рассматриваемых «Баварией», значится Барт Вербрюгген, выступающий в составе «Брайтона».



Вербрюгген неплохо проявил себя за сборную Нидерландов на прошедшем Евро. Однако заполучить Барта будет не так просто, поскольку им интересуются и другие команды. По слухам, среди претендентов на 22-летнего футболиста также значится «Реал».



С «Брайтоном» нидерландец связан трудовым договором до лета 2028 года. В этом сезоне Вербрюгген защищал ворота английского клуба в 14 играх (3 встречи без пропущенных голов).



Рыночная стоимость кипера составляет 22 млн евро (согласно «Transfermarkt»).