«Тоттенхэм» принял решение по Вернеру

Дата публикации: 15-12-2024

Руководство «Тоттенхэма» определилось с будущим Тимо Вернера. Лондонцы решили не использовать опцию выкупа форварда. Информацией со ссылкой на «GiveMeSport» поделился ресурс «Transfer News Live».



В тренерском штабе «шпор» недовольны игрой Вернера. Так, после матча Лиги Европы Анге Постекоглу, возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур», подверг критике выступление немца. Позднее он добавил, что просто оценил его действия в этой встрече, а не критиковал.



«Лилейно-белые» арендовали Вернера у «Лейпцига» в январе 2024 года. В этом сезоне нападающий провел за лондонскую команду 19 встреч (1 гол, 3 результативные передачи).



Контрактное соглашение Вернера с «быками» действует до середины 2026 года. Трансферный ценник на 28-летнего немца составляет 17 млн евро («Transfermarkt»).