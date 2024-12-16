«Ливерпуль» может купить замену Тренту за 40 млн евро

Дата публикации: 16-12-2024

Кристиан Фальк пишет, что состав «Ливерпуля» может пополнить Жереми Фримпонг, выступающий за «Байер».



Трудовой договор нидерландца с леверкузенской командой рассчитан до лета 2028 года, но в контракте присутствует условие по отступным, позволяющее выкупить права на хавбека за 40 млн евро. Следует отметить, что не так давно представителей Фримпонга приглашали посетить игру Лиги чемпионов, в которой «Байер» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4).



В сезоне 2024/2025 в активе Жереми 23 встречи в футболке немецкого клуба (2 забитых мяча, 8 ассистов).



Руководство «мерсисайдцев» рассматривает Фримпонга в качестве замены Тренту Александер-Арнольду. Последний может покинуть команду ближайшим летом в ранге свободного агента.