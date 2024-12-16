«Галатасарай» нашел замену Осимхену в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 16-12-2024

«МЮ» хочет заполучить Виктора Осимхена, который на этот сезон арендован «Галатасараем».



Правами на нигерийца владеет «Наполи». Неаполитанцы готовы расстаться с нападающим уже в январе. При таких раскладах зимой «Галатасарай» может остаться без своего основного голеадора. В турецкой команде уже начали искать сменщика Осимхену на случай, если тот покинет команду. Одним из вариантов, рассматриваемых «Галатасараем», является Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».



В сезоне 2024/2025 на счету корейца 17 игр за лондонцев (5 забитых мячей, 4 голевых паса).



Рыночный ценник на 32-летнего вингера равняется 45 млн евро («Transfermarkt»). Соглашение Сона со «шпорами» истекает ближайшим летом.



Источник – «TEAMtalk».