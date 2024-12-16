«Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера О’Нила

Дата публикации: 16-12-2024

«Вулверхэмптон» досрочно завершил сотрудничество с Гари О’Нилом, ранее возглавлявшим команду. Информацию клуб опубликовал на своем сайте.



«Выражаем благодарность Гари за усердие и преданность своей работе на посту тренера клуба. Желаем удачи ему и его будущей команде», - говорится в заявлении «Вулверхэмптона».



Последней для О’Нила игрой в качестве наставника «волков» стала встреча с «Ипсвичем», которую его подопечные проиграли 1:2. После 16 туров «Вулверхэмптон» с 9 набранными очками расположился на предпоследней строчке в таблице АПЛ.



Ранее в «Daily Mail» появилась информация, что следующим наставником «оранжево-чёрных» может стать Уле-Гуннар Сульшер, последним клубом которого в должности тренера был «Манчестер Юнайтед».