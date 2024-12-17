«ПСЖ» могут покинуть два футболиста – названы имена

Дата публикации: 17-12-2024

В январе «ПСЖ» может расстаться с 2 игроками, сообщает Фабрицио Романо. Парижане готовы отказаться от услуг Милана Шкриньяра и Рандаля Коло-Муани. Луис Энрике, возглавляющий французскую команду, не рассчитывает на них. Футболисты ждут открытия трансферного окна, чтобы найти себе другой клуб.



Шкриньяр в сезоне 2024/2025 провел за «красно-синих» 5 встреч (без результативных действий). Его соглашение с парижанами истекает в 2028 году. Рыночный ценник на 29-летнего словацкого защитника составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).



На счету Коло-Муани 14 игр (2 забитых мяча, 1 результативная передача). Трудовые отношения 26-летнего форварда с клубом рассчитаны до 2028 года. Рыночная стоимость француза равняется 30 млн евро.