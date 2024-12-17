Погба близок к переезду в Южную Америку

Дата публикации: 17-12-2024

Карьера Поля Погба, отбывающего дисквалификацию из-за допинга, может продолжиться в Бразилии.



«BolaVip» утверждает, что француз согласился стать игроком «Коринтианса». Вместе с тем бразильской команде пока не удалось найти источник финансирования, который позволил бы удовлетворить финансовые запросы 31-летнего полузащитника.



Осенью Погба, отстраненному от футбола на 4 года, удалось сократить срок дисквалификации до 1,5 лет. Благодаря этому уже в следующем месяце он сможет начать тренироваться, а в марте ему будет разрешено участвовать в официальных встречах.



Ранее в «Ювентусе» сообщили о расторжении контракта с хавбеком.



Отметим, в составе «Коринтианса» в настоящий момент выступает Мемфис Депай, в различные годы игравший за «МЮ» и «Барселону».