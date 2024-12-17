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Талант и лидер «Челси» подорожал на 40 млн евро

Дата публикации: 17-12-2024

Специалисты ресурса Transfermarkt.de обновили рыночные стоимости игроков АПЛ, представив список наиболее подорожавших футболистов.

Первую строчку рейтинга оккупировал хавбек «Челси». Ценник на Коула Палмера продолжает стремительно расти. Игрок прибавил в стоимости 40 млн евро. Теперь он оценивается в 130 миллионов.

Вторую позицию списка Transfermarkt.de поделили два футболиста. По 18 млн евро к своему ценнику добавили Морган Роджерс (€ 40 млн), представляющий «Астон Виллу», и Итан Нванери (30 млн евро) из «Арсенала».

Следом разместился Тайлер Диблинг, принадлежащий «Саутгемптону». Его трансферная стоимость выросла на 17 млн евро. В настоящий момент вингер оценивается в 22 миллиона.

После 16 туров лидером АПЛ с 36 набранными очками является «Ливерпуль». Строчкой ниже с отставанием в 2 очка располагается «Челси».

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