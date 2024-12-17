Талант и лидер «Челси» подорожал на 40 млн евро
Специалисты ресурса Transfermarkt.de обновили рыночные стоимости игроков АПЛ, представив список наиболее подорожавших футболистов.
Первую строчку рейтинга оккупировал хавбек «Челси». Ценник на Коула Палмера продолжает стремительно расти. Игрок прибавил в стоимости 40 млн евро. Теперь он оценивается в 130 миллионов.
Вторую позицию списка Transfermarkt.de поделили два футболиста. По 18 млн евро к своему ценнику добавили Морган Роджерс (€ 40 млн), представляющий «Астон Виллу», и Итан Нванери (30 млн евро) из «Арсенала».
Следом разместился Тайлер Диблинг, принадлежащий «Саутгемптону». Его трансферная стоимость выросла на 17 млн евро. В настоящий момент вингер оценивается в 22 миллиона.
После 16 туров лидером АПЛ с 36 набранными очками является «Ливерпуль». Строчкой ниже с отставанием в 2 очка располагается «Челси».