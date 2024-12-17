Мостовой заявил о желании стать тренером «Бенфики», «Сельты» или сборной России

Дата публикации: 17-12-2024

Мостовой порассуждал на тему возможного приглашения в «Бенфику» или «Сельту», выразив готовность стать наставником любой из этих команд. Экс-футболист подчеркнул, что исключать этого нельзя.



«В Португалии я выступал немного, в отличие от Испании, где люди начинают кланяться, только услышав мою фамилию. Тем не менее в Португалии вспоминают и хорошо встречают, потому с радостью согласился бы возглавить «Бенфику». Хотел бы оказаться в «Сельте» в качестве тренера? Нельзя исключать что-то или загадывать наперед. Готов стать и наставником нашей сборной. Если поступит приглашение, то приму его», - публикует слова экс-игрока «Сельты» ресурс «РБ Спорт».



Осенью у Мостового была стажировка в столичном «Динамо». Его обучение на тренера продолжается.