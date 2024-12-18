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Россию включили в число стран-участниц европейской футбольной Суперлиги

Дата публикации: 18-12-2024

17-го декабря стало известно о новом названии Европейской Суперлиги. Представители турнира отметили, что теперь он будет называться Объединенной лигой. В нем также будет предусмотрена возможность участия российских клубов.

В пресс-службе «A22», являющейся дочерней организацией Суперлиги, отметили, что заявиться на турнир смогут 96 команд, представляющих 55 стран. Столько государств с учетом России имеют членство в УЕФА.

Ранее ряд источников сообщили, что лига будет состоять из звездного, золотого, синего и общего дивизионов. При этом ее представители отправили соответствующий запрос на разрешение организации соревнования в УЕФА.

В 2022 году российские команды отстранили от участия в международных соревнованиях.

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