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«Галатасарай» хочет бесплатно забрать Дибалу из «Ромы» этой зимой

Дата публикации: 18-12-2024

В «Галатасарае» рассчитывают подписать Пауло Дибалу. По данным «Sky Sport Italia», турки направили форварду «Ромы» предложение по контракту, выразив готовность платить ему 10 млн евро за сезон.

Руководство стамбульской команды рассчитывает заполучить аргентинца уже в январе. С учетом того, что соглашение Дибалы с «Ромой» истекает ближайшим летом, в «Галатасарае» не хотят платить за его переход или ограничиться минимальной компенсацией. Сам нападающий не планирует покидать римскую команду зимой. Вместе с тем агент аргентинца в настоящее время обсуждает с представителями «львов» условия сделки.

В текущем сезоне Дибала провел за «Рому» 18 встреч (2 забитых мяча, 1 голевой пас).

Рыночный ценник на 31-летнего игрока составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

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