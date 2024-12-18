«Спартак» снова может подписать игрока ЦСКА

Дата публикации: 18-12-2024

«Спартак» может подписать Дугласа Келлвена из ЦСКА. Информация появилась в Telegram-канале «Трансферы Спартака».



Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы расстаться с бразильцем и купить на вырученные средства других футболистов. В числе претендентов на защитника значится и «Спартак». В тренерском штабе «красно-белых» высоко оценивают игровые качества Келлвена. В руководстве клуба уверены, что смогут закрыть сделку по его переходу.



Действующий договор Дугласа с ЦСКА рассчитан до 2028 года. В этом сезоне в активе 23-летнего защитника 4 гола и 3 ассиста в 21 встрече за «красно-синих». Рыночная стоимость Келлвена равняется 5 млн евро.



Следует отметить, что в 2023 году «Спартак» выкупил у ЦСКА права на Хесуса Медину.