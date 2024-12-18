«Барселона» следит за игроком «Монако»

Дата публикации: 18-12-2024

Кайо Энрике привлек внимание «Барселоны», пишет издание «Diario AS». Каталонцы проявляют предметный интерес к левому защитнику «Монако», планирующему сменить команду этой зимой. «Сине-гранатовые» могут договориться об аренде бразильца с возможностью выкупа. Об интересе «Барселоны» к футболисту сообщалось еще в 2023 году.



В «Монако» Энрике перебрался из «Атлетико» в 2020 году. Сумма трансфера составила 8 млн евро.



В сезоне 2024/2025 защитник принял участие в 16 встречах за «монегасков», отметившись в них 1 результативной передачей.



Срок действия трудового договора Энрике с клубом ограничен летом 2027 года. Ориентировочный ценник на 27-летнего бразильца составляет 18 млн евро (Transfermarkt.de).