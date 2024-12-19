«Манчестер Сити» может подписать форварда из АПЛ

Дата публикации: 19-12-2024

«Ман Сити» заинтересован в подписании Эвана Фергюсона. Информацией со ссылкой на «GiveMeSport» поделился ресурс «Transfer News Live».



Правами на Фергюсона владеет «Брайтон». В минувшем сезоне форвард, являющийся воспитанником ирландского «Богемиана», был одним из лидеров «чаек», однако сейчас его результативность заметно снизилась. В 13 встречах сезона 2024/2025 Фергюсон смог отличиться всего 1 раз.



В «Брайтоне» ирландец играет на позиции центрального нападающего, поэтому в «Сити» его конкурентом будет Эрлинг Холанд.



Трудовые отношения 20-летнего футболиста с «сине-белыми» рассчитаны до середины 2029 года. Ориентировочная стоимость Эвана равняется 40 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).