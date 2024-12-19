«Барселона» ведет переговоры с «МЮ» о возможном обмене Рэшфорда на де Йонга

Дата публикации: 19-12-2024

«Барселона» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» возможность обмена Маркуса Рэшфорда, принадлежащего «красным дьяволам», на Френки де Йонга. Об этом пишет «TEAMtalk», указывая в качестве источника информации «El Nacional».



Рубен Аморим, возглавляющий «манкунианцев», уверен, что де Йонг сможет усилить среднюю линию команды. Вместе с тем португалец не рассчитывает на Рэшфорда и хочет, чтобы тот ушел из клуба. Из-за этого нападающего и предложили «Барселоне».



Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет продать Маркуса в январе. В этом сезоне на его счету 7 голов и 3 ассиста в 24 встречах. Transfermarkt.de оценивает англичанина в 55 млн евро.



Де Йонг в сезоне-24/25 провел за «Барсу» 13 игр (1 забитый мяч, 1 ассист). В настоящий момент рыночная стоимость хавбека составляет 60 000 000 евро.