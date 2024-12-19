08:34 ()
Свернуть список

Угальде интересен «Ман Сити», «Арсеналу» и «Челси»

Дата публикации: 19-12-2024

По информации «TBR Football», к Манфреду Угальде есть интерес со стороны «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Клубы АПЛ могут попытаться выкупить права на центрфорварда уже в январе. Контракт Угальде со «Спартаком» действует до июня 2028 года. Однако в соглашении присутствует условие по отступным, размер которых равняется 25 млн фунтов (€ 30 млн).

«Челси» и «Арсенал» продолжают поиски усиления в линию нападения. В «Сити» хорошо знакомы с игровыми качествами костариканца, поскольку именно представители «City Group» организовали его переход в «Ломмель», принадлежащий данной компании.

В этом сезоне в активе 22-летнего исполнителя 16 забитых мячей и 3 голевых паса в 22 встречах за «Спартак».

Рыночный ценник на Угальде равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close