Угальде интересен «Ман Сити», «Арсеналу» и «Челси»

Дата публикации: 19-12-2024

По информации «TBR Football», к Манфреду Угальде есть интерес со стороны «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала».



Клубы АПЛ могут попытаться выкупить права на центрфорварда уже в январе. Контракт Угальде со «Спартаком» действует до июня 2028 года. Однако в соглашении присутствует условие по отступным, размер которых равняется 25 млн фунтов (€ 30 млн).



«Челси» и «Арсенал» продолжают поиски усиления в линию нападения. В «Сити» хорошо знакомы с игровыми качествами костариканца, поскольку именно представители «City Group» организовали его переход в «Ломмель», принадлежащий данной компании.



В этом сезоне в активе 22-летнего исполнителя 16 забитых мячей и 3 голевых паса в 22 встречах за «Спартак».



Рыночный ценник на Угальде равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).